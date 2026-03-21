Биолог Горошкевич: в России созданы карликовые кедры для плантационного хозяйства

«Ведьмины метлы на кедрах встречаются довольно редко, — примерно у одного дерева из 10 тысяч деревьев. Мы нашли в природе ведьмину ветлу, срезали с нее черенок, и привили на обычный кедр. Он стал подрастать и давать шишки, будучи по колено ростом. Если обычный кедр на максимуме растет по полметра в год, то карликовые растут по 15 сантиметров в год. Они примерно в пять раз меньше обычного. Так что перспектива выращивания карликового кедра в плантационных хозяйствах выглядит вполне реализуемой, и это даст возможность оставить сибирские леса в покое», — сказал Сергей Горошкевич.