Адвокат объяснил, как родным участников СВО отобрать «гробовые» у фиктивных жен

«Мой дядя десять лет работал в “Вагнере”, а когда “Вагнер” распался, решил заключить контракт с Российской Федерацией. Просто говорил: “Я военный, я ничего другое не умею делать”… Когда дядя перестал выходить на связь [из зоны СВО], мы начали его искать, и тут его командир нам сказал, что у него есть официальная жена, и нам сообщать ничего не будут. Потому что она как бы первоочередная», — рассказывает «Газете.Ru» Василий (имя изменено) из Ставропольского края.