Последнее линчевание афроамериканца состоялось в США 45 лет назад

Не всегда убийство виновного было целью самосуда. Например, в начале XX века в одной из вятских деревень произошел такой случай: «Украл один мариец у нашего соседа телку, зарезал в лесу. Потом это раскрыли, нашли шкуру. Так вот эту шкуру надели на него и стали бить чем попало. Вот такой был суд! И вели его по всей деревне. И по шкуре, и по вору черви ползли, так как шкура уже портиться стала. Все видели в деревне этот самосуд. Били вора очень сильно. Помню, он еле шел. Не знаю, выжил или нет».