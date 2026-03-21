Вышла финальная серия драмеди «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой

До широкого зрителя оба проекта, которые дополнительно роднит друг с другом участие артиста Кузьмы Котрелева, добрались уже в 2026 году, причем в один и тот же день — 5 февраля. «Здесь был Юра» и «Встать на ноги» — не то чтобы радикально новое слово в достаточно богатом инклюзивном кинематографе России, из-за чего особого праздника на эту дату не назначишь. Но в ней все равно хочется видеть положительный симптом — свидетельство того, что, во многом двигаясь назад, в чем-то мы еще не утратили способность двигаться вперед. Пускай иногда для этого и приходится прибегать к хитростям: как выдающийся «Камбэк» с Александром Петровым оказался реинкарнацией важнейшего сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», так и «Встать на ноги» видится идейным наследником другого шоу продакшна «Место силы» и стриминга Okko, в наше несправедливое время лишившегося всяких шансов на продолжение, — иронично-сюрреалистического нуара «1703», где Куценко тоже изображал потешного мужичка с запоминающейся речью (там он заикался, а тут по-южному окает и гэкает), который неловко и трогательно пытается настроить контакт с дочерью.