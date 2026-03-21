Поэзия, этикет и тирамису

21 марта во всём мире отмечается Всемирный день поэзии — праздник, учреждённый ЮНЕСКО в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции в Париже. Идея праздника принадлежала американской поэтессе Тессе Суизи Уэбб, которая ещё в 1938 году предложила чествовать поэзию, и первоначально торжества проходили 15 октября — в день рождения древнеримского поэта Вергилия. К 1951 году День поэзии отмечали уже 38 штатов США и Мексика, а на международном уровне дату перенесли на 21 марта, чтобы подчеркнуть обновление и весеннее пробуждение.