В Красноярске дворы Центрального района приводят в порядок после зимы

В Красноярске с наступлением теплой погоды управляющие компании и ТСЖ Центрального района приступили к приведению дворов в порядок после зимы. Работы ведутся во взаимодействии с районной администрацией и охватывают как очистку территорий, так и устранение последствий вандализма. Основное внимание сейчас уделяют уборке остатков снега и наледи, а также благоустройству придомовых пространств. Так, на улицах Линейная, 118 и 120 полностью очистили пешеходные зоны, несмотря на перепады температур. На Дубровинского, 54а и 58 привели в порядок проезды для автомобилей. Работы по уборке также прошли на Урицкого, 50, а на Чернышевского, 75 оперативно закрасили вандальные граффити. [caption id= «attachment_362765» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В мэрии Красноярска отмечают, что в межсезонье важно не только навести порядок во дворах, но и провести комплекс профилактических работ. Управляющим организациям напомнили о необходимости очищать крыши от наледи, своевременно убирать снег с придомовых территорий, а также проверять состояние малых архитектурных форм и других элементов благоустройства после зимы. Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких подчеркнул, что взаимодействие с управляющими компаниями ведется на постоянной основе. Наша задача — обеспечить своевременное реагирование на запросы жителей. Если установить диалог не удаётся, информацию о недочётах и нарушениях передаём нашим коллегам из Службы строительного надзора и жилищного контроля для принятия мер, — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких. Работы по приведению дворов в порядок в Центральном районе продолжаются и будут усилены по мере установления устойчивой теплой погоды. Напомним, что в выходные в Красноярске ожидается весеннее потепление до +5 градусов.