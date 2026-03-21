9 открыток к праздникам 21 марта. Поэзия, этикет и тирамису

21 марта — день, когда в календаре встретились высокая поэзия, правила хорошего тона и нежный итальянский десерт. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить близких, увлекающихся литературой, напомнить о важности вежливости или порадовать сладкоежек изысканным лакомством.
Всемирный день поэзии.
21 марта во всём мире отмечается Всемирный день поэзии — праздник, учреждённый ЮНЕСКО в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции в Париже. Идея праздника принадлежала американской поэтессе Тессе Суизи Уэбб, которая ещё в 1938 году предложила чествовать поэзию, и первоначально торжества проходили 15 октября — в день рождения древнеримского поэта Вергилия. К 1951 году День поэзии отмечали уже 38 штатов США и Мексика, а на международном уровне дату перенесли на 21 марта, чтобы подчеркнуть обновление и весеннее пробуждение.
В России праздник впервые отметили в 1999 году в Государственном литературном музее на Петровке по инициативе Российского Поэтического Общества. В этот день по всему миру проходят поэтические чтения, открытые микрофоны, флешмобы и встречи с авторами, а в социальных сетях пользователи делятся любимыми строками.
День этикета.
21 марта во всём мире отмечается День этикета — праздник, учреждённый в начале 2000-х годов специалистами по деловой культуре, стремившимися напомнить о роли уважительного общения в современном мире. Современные правила поведения в большинстве своём пришли к нам из Франции и других стран Европы. Дату специально выбрали около весеннего равноденствия, которое символизирует обновления и гармонию между людьми.
В этот день проводят лекции и мастер-классы, публикуют советы о правилах общения в разных культурах и запускают флешмобы о вежливости в соцсетях.
День тирамису.
21 марта сладкоежки по всему миру отмечают День тирамису — праздник, посвящённый самому знаменитому итальянскому десерту, который признан одним из самых любимых лакомств на планете. История тирамису относительно недолгая: за право называться его родиной боролись сразу несколько регионов Италии — Тоскана, Пьемонт и Венето. По самой распространённой версии, десерт изобрёл в 1960-х годах шеф-повар Роберто Лингуанотто в ресторане Alle Beccherie города Тревизо, соединив рецепты баварских сладостей с итальянской традицией давать детям взбитый желток для укрепления сил.
В этот день принято готовить тирамису дома, экспериментировать с рецептами и делиться фотографиями в социальных сетях.