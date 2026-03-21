Глава Россельхоза заявил о завершении изъятия скота в Новосибирской области

Сергей Данкверт признал принятые меры эффективными.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с проверкой побывал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт: рабочая группа прибыла в регион после вспышки пастереллеза и бешенства у домашнего скота.

Напомним, уже более двух недель в регионе не фиксируются новые случаи заболеваний.

— В целом ситуация в Новосибирской области контролируемая, — отметил Сергей Данкверт. — Наши фермеры должны понимать, что перемещение скота без ветеринарного сопроводительного документа на сегодняшний день просто недопустимо.

Кроме того, Сергей Данверт добавил, что изъятие скота в рамках карантинных мероприятий будет завершено в ближайшее время.