Глава Россельхоза заявил о завершении изъятия скота в Новосибирской области

В Новосибирской области с проверкой побывал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт: рабочая группа прибыла в регион после вспышки пастереллеза и бешенства у домашнего скота.
Напомним, уже более двух недель в регионе не фиксируются новые случаи заболеваний.
— В целом ситуация в Новосибирской области контролируемая, — отметил Сергей Данкверт. — Наши фермеры должны понимать, что перемещение скота без ветеринарного сопроводительного документа на сегодняшний день просто недопустимо.
Кроме того, Сергей Данверт добавил, что изъятие скота в рамках карантинных мероприятий будет завершено в ближайшее время.