Суд в Хабаровске избрал меру пресечения мужчине, взорвавшему гранату

Суд в Хабаровске заключил под стражу мужчину, который в четверг вечером применил боевую гранату во время уличного конфликта. Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК, срок предварительного заключения для фигуранта дела определен в два месяца.
Инцидент произошел на одной из улиц города, где между мужчиной и тремя незнакомцами возникла ссора. Злоумышленник бросил гранату в сторону оппонентов. В результате взрыва никто из людей не пострадал, однако осколки повредили четыре припаркованных автомобиля. Подозреваемый был оперативно задержан полицией.
В пятницу в социальных сетях появилась информация о том, что мужчина якобы применил гранату в целях самообороны, поскольку в него стреляли. В следственном управлении агентству подтвердили, что эта версия также будет тщательно проверена. Ранее в ведомстве уточнили, что боеприпас, использованный подозреваемым, хранился у него еще с 2000-х годов.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали женщину, чья собака напала на малолетнего ребёнка в столице.
