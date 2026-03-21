России угрожает новая эпидемия: в опасности окажутся многие

Россия рискует столкнуться с эпидемией ожирения. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
Как отметил ученый, сейчас число людей с избыточным весом в стране продолжает расти. Причем быстрыми темпами. В то же время ожирение, как отметил эксперт, фактически сопоставимо с диабетом по последствиям для здоровья.
«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом», — подчеркнул Онищенко.
Он добавил, что наряду с этими заболеваниями серьезную угрозу для населения представляют также сердечно-сосудистые и онкологические болезни.
Немногим ранее с тревожным заявлением также выступила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она выразила обеспокоенность ростом заболеваемости диабетом. По ее словам, ситуация, теоретически, может перерасти в эпидемию. Тому подтверждение показатели, которые сейчас фиксируются.
С похожим предупреждением выступал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что развитие современных биотехнологий может нести серьезные риски. В том числе угрозу появления новых опасных заболеваний. По его словам, исследования в области генетики и синтетической биологии создают условия, при которых распространение эпидемий может стать управляемым. При таком развитии событий даже сценарии, считавшиеся фантастическими, могут со временем перестать таковыми быть.
Тем временем в России обсуждают и другие возможные угрозы для здоровья населения, включая так называемую «болезнь X». Однако специалисты подчеркивают, что на данный момент реальных предпосылок для новой масштабной пандемии не зафиксировано. По словам иммунолога и аллерголог Георгия Викулова, подобные сценарии требуют взвешенной оценки, а не паники. Похожую точку зрения выражал врач-иммунолог Владимир Болибок.