Военные и работающие пенсионеры останутся без прибавки к пенсии в апреле

По словам специалиста, пенсии военнослужащих и сотрудников силовых структур зависят от уровня денежного довольствия. Их ближайшая индексация запланирована на октябрь и составит 4%. А работающим пенсионерам страховую пенсию и так пересчитают 1 августа с учётом взносов работодателей за прошлый год. Социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 6,8%.