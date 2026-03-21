Умер Николас Брендон, актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Умер Николас Брендон, американский актер, известный по роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Ему было 54 года. Об этом сообщила его семья.
По словам родственников, артист скончался во сне от естественных причин. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети X.
«Мы с горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона. Он умер во сне от естественных причин», говорится в заявлении.
Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Помимо культового сериала «Баффи — истребительница вампиров», он снимался в проектах «Мыслить как преступник», «Без следа», «Частная практика» и «Секреты на кухне». Однако в последние годы актер отошел от кино и сосредоточился на изобразительном искусстве. В том числе, он занимался живописью.
Немногим ранее стало известно о смерти другого известного актера — Чака Норриса. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. Смерть наступила на Гавайях в окружении семьи. Родственники сообщили, что артист ушел спокойно, но не стали раскрывать подробности произошедшего.