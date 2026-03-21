Умер Николас Брендон, актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Помимо культового сериала «Баффи — истребительница вампиров», он снимался в проектах «Мыслить как преступник», «Без следа», «Частная практика» и «Секреты на кухне». Однако в последние годы актер отошел от кино и сосредоточился на изобразительном искусстве. В том числе, он занимался живописью.