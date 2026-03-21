Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами, обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута.
Встреча российского и испанского спортсменов в рамках второго круга соревнований завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова.
Представителю РФ был присвоен 14-й номер посева, а Баутиста-Агут выступал без номера.
В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между Лучано Дардери (17) из Италии и Мартином Ландалусе-Лакамброй из Испании, который прошел на турнир через квалификацию.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев (11) вышел в финал «Мастерса» в американском Индиан-Уэлсе, обыграв первую ракетку мира — испанца Карлоса Алькараса (1). Однако в завершающем матче со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером (2), спортсмен уступил. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу итальянского теннисиста.