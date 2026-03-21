Из-за боевых действий отменили визит предпринимателей из Ирана в Ростовскую область

Бизнес-миссию из Ирана в Ростовскую область отменили из-за боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Из-за боевых действий пришлось отменить визит предпринимателей из Ирина в Ростовскую область. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе 20 марта заявил директор регионального экспортного центра Аркадий Мурзаев.

Планы на 2026 год начали формировать еще в декабре 2025-го. Всего запланировали 12 международных выставок. Шесть из них должны были пройти в первом квартале.

— Пять уже состоялись. Шестую проведут на следующей неделе в Стамбуле, — рассказал Аркадий Мурзаев в ходе своего доклада.

Международная обстановка вносит коррективы. Из-за начала боевых действий в Персидском заливе не удалось встретить реверсную бизнес-миссию из Ирана, то есть организованную принимающей стороной.

— Интерес был огромный и с нашей стороны, и с иранской, — отметил директор экспортного центра. — Сейчас сложно предсказать, как будут складываться торговые отношения со странами, попавшими в зону боевых действий.

Как отметил Мурзаев, этот регион был тесно связан торговыми связями с Россией и Ростовской областью. Остается ждать развития событий и того, как быстро разрешится кризис.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше