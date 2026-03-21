Умер звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон

Ранее в Техасе умер актёр Мэтт Кларк, известный по ролям в вестернах. Ему было 90 лет. Как сообщили близкие, несколько месяцев назад артист получил перелом позвоночника. За свою карьеру Кларк снялся более чем в 100 фильмах, включая «Жизнь и времена судьи Роя Бина», «Брубейкер», «Ковбои», «Джоси Уэйлс — человек вне закона», а также «Обманутый», где он играл вместе с Клинтом Иствудом.