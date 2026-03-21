Как не получить штраф за туалет на даче: объяснил адвокат

Российские дачники могут столкнуться с серьезными последствиями из-за нарушений, допущенных при установке уличного туалета. Как рассказал ТАСС адвокат Давид Тарановский, из-за неправильной установки туалета на участке россиянам грозят штраф или судебные иски от соседей.
По словам юриста, прямая сумма штрафа в законе не прописана, однако нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание от 100 до 500 рублей. На практике же, как отметил Тарановский, сумма может составить около 5 тысяч рублей.
Помимо денежного наказания, дачников могут обязать снести постройку за свой счет, если она возведена с нарушением норм. Самое неприятное последствие, по словам адвоката, — судебные иски от соседей.
«Если они докажут, что из-за вашего туалета у них в колодце испортилась вода или запах мешает жить, суд может обязать вас устранить нарушения или даже перенести туалет», — объяснил Тарановский.
Адвокат подчеркнул, что в 2026 году контроль за соблюдением санитарных норм ужесточился. Основные претензии возникают не из-за наличия туалета на участке, а из-за нарушения санитарных разрывов между объектами. Юрист рекомендовал дачникам соблюдать установленные расстояния между туалетом и другими постройками на своем и соседском участках.
