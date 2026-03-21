Суд потребовал уволить замглавы Бардымского округа из-за потери доверия

Суд поддержал иск прокуратуры и обязал главу администрации Бардымского округа уволить своего заместителя. Основанием стала утрата доверия к чиновнику, сообщили в надзорном ведомстве. Проверка показала, что заместитель главы подписал документы о приёмке строительных и ремонтных работ по фельдшерско-акушерским пунктам, хотя фактически они не были выполнены. По данным прокуратуры, он сделал это, чтобы помочь подрядчику избежать штрафов — с руководителем компании его связывали личные отношения. Кроме того, чиновник убедил других членов комиссии одобрить эти акты, несмотря на отсутствие выполненных работ. В результате бюджетные средства были потрачены без оснований. Решение суда уже вступило в законную силу, и его исполнение контролирует прокуратура.