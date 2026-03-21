Тот самый пацан. Актёр Деревянко — о народной любви и скульптуре с «Оскаром»

«Южане — люди мощные, глубокие и яркие, всегда готовые поделиться своей силой», — говорит известный актёр Павел Деревянко.
Он рассказал в редакции «АиФ-Ростов», что очень любит Таганрог, гордится своей малой родиной и по возможности приезжает в приморский город, а также намерен реализовать ряд собственных проектов, в том числе семейных. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
История со скульптурой.
Известный актёр кино и сериалов, артист театра недавно привозил на донскую землю новый спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня», где играет заглавного героя. Для нашего прославленного земляка малая родина имеет особое значение, о чём он не раз говорил в различных интервью.
В редакцию «АиФ-Ростов» Павел Деревянко заехал всего на несколько минут, ведь уже вечером ему предстояло дать спектакль в театре драмы. График очень плотный. Но всё же успел ответить на волнующие поклонников вопросы. В конце осени в Таганроге установили фигуру, напоминающую Павла Деревянко. Актёр рассказал, что скульптура была установлена для промо-кампании.
«Недавно завершились съёмки сериала, премьера которого состоится буквально через пару недель. Я не буду раскрывать сюжет, но скажу, что там я играю Чехова. Для промо-кампании мы решили провести небольшую разовую акцию. Привезли фигуру из папье-маше, изображающую меня. Скажу честно, сходство было отдалённым. Мы решили установить её возле моего подъезда. Специально это не афишировали, не делали объявлений. Знали только близкие и друзья, которые приехали поддержать», — рассказал Павел.
Но стоило фигуре появиться, как из окрестных подъездов начали выходить люди, в том числе и его старые знакомые.
«Сразу начались споры: “Что это? Почему здесь? Тут же мусорные баки!”. Кто-то вспоминал: “Он здесь в баскетбол играл”. Один мужчина выхватил статуэтку “Оскара” и убежал. Ему кричали: “Верни немедленно!” Начался настоящий хаос. В итоге к вечеру “Павел Деревянко” был буквально разорван на части. Вот такая она, народная любовь», — рассказал с улыбкой актёр.
Семейный фестиваль.
Павел отметил, что любит родной город Таганрог и собирается реализовывать в нём проекты.
«Да, я очень люблю Таганрог и хочу принести ему пользу. Пока на Пушкинской набережной запрещено собирать большие группы людей. Но я уверен, как только позволит обстановка, мы обязательно проведём масштабный фестиваль “Семейное древо”. Это будет праздник для всех», — поделился Павел.
Он также рассказал, что планирует организовать субботник, чтобы объединить людей любовью к малой родине и чистоте.
«Моя цель — стать связующим звеном между властью и бизнесом. Многие предприниматели готовы помогать финансово, но нужно грамотно выстроить этот процесс. Планы у нас большие. Недавно, месяц назад, мы открыли клуб продюсеров, и будем работать не только на Таганрог, но и на весь Ростов, и на область в целом», — рассказал Павел.
На вопрос, как бы он описал особенные черты жителей Дона, Павел ответил, что Ростовская область и Ростов-на-Дону — это особый мир.
«Нужно перечислить наши особенности. Во-первых, многонациональность. Во-вторых, гастрономическая культура. Но главное — это энергия. Южане — люди мощные, глубокие и яркие. У нас всегда есть чем поделиться. Мы шумные, открытые. Мы очень заряженные люди. Энергетика у нас невероятная», — рассказал Павел.
Внутренний ребёнок.
Актёр добавил, что для него важно сохранить в себе внутреннего ребёнка.
«Тот самый пацан, которым я был, никуда не делся, он живёт во мне, и я его культивирую. Считаю, это важно для любого творческого человека, да и не только. Нужно найти, рассмотреть и беречь эту часть себя», — подчеркнул Павел.
Он отметил, что приезжает в Таганрог с огромной благодарностью и удовольствием.
«Этот город наполняет меня силой. В столице много внутренней суеты, она даёт о себе знать, давит. А в Таганроге всё иначе: здесь я успокаиваюсь, здесь другой ритм и другая атмосфера», — поделился Павел.
Гримёрки рядом.
В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения известной актрисы Фаины Раневской. Фаина Георгиевна — это не просто имя, это символ силы духа, неподражаемого юмора и твёрдого характера. Она навсегда осталась в памяти народа как женщина, которая не боялась быть собой, говорить правду и смеяться над жизнью.
Павел Деревянко рассказал, что с Фаиной Раневской его роднит не только город Таганрог, но и работа в театре имени Моссовета.
«Я играю в том театре, где всю свою творческую жизнь провела Фаина Георгиевна Раневская. У нас гримёрки рядом», — отметил актёр.
Однако подробностями её биографии Павел заинтересовался уже во взрослом возрасте, будучи артистом. Он также считает, что не все афоризмы, которые приписывают Фаине Георгиевне, действительно говорила она.
«Живя в Таганроге, я знал, что Фаина Георгиевна из нашего города. Всегда популярны были её афоризмы. Их было очень много — я так понимаю, что Фаина Георгиевна не могла столько сказать», — предположил Павел.
Актёр рассказал, что, говоря о Таганроге, люди прежде всего вспоминают Антона Павловича Чехова и Фаину Георгиевну Раневскую.
«Антон Павлович, это я знаю наверняка, очень много сделал для нашего города. Хоть он и ни разу не был в Таганроге после своего отъезда. А Фаину Георгиевну, по-моему, родители прокляли из-за того, что она уехала», — рассказал Павел.
Весь разговор был пропитан атмосферой искренней любви артиста к родному городу и донскому краю. Здесь он отдыхает душой и всегда приезжает с удовольствием.