Тот самый пацан. Актёр Деревянко — о народной любви и скульптуре с «Оскаром»

«Недавно завершились съёмки сериала, премьера которого состоится буквально через пару недель. Я не буду раскрывать сюжет, но скажу, что там я играю Чехова. Для промо-кампании мы решили провести небольшую разовую акцию. Привезли фигуру из папье-маше, изображающую меня. Скажу честно, сходство было отдалённым. Мы решили установить её возле моего подъезда. Специально это не афишировали, не делали объявлений. Знали только близкие и друзья, которые приехали поддержать», — рассказал Павел.