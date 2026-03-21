Мошенники под видом сотрудников «Госуслуг» украли у нижегородки 650 тысяч рублей

56‑летней нижегородке позвонили люди, которые представились сотрудниками госуслуг, а затем — правоохранительных органов. Они сообщили, что по её банковскому счёту якобы проходит подозрительная операция.
Чтобы «спасти» деньги, женщину убедили снять со вклада 650 000 рублей и перевести их на так называемый «безопасный счёт». Она сделала семь переводов, после чего лжесотрудник перестал выходить на связь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, полиция проводит расследование.
Правоохранители напоминают: не сообщайте по телефону свои личные и банковские данные незнакомым людям. Если вам звонят с подобными сообщениями, сразу обращайтесь в полицию.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что более 6 миллионов рублей лишилась жительница Павлова из-за мошенников.