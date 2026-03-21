Белоруска Соболенко выиграла тяжелый стартовый матч в Майами у американки Ли

В начале матча Соболенко вела 4:1, но Ли сравняла счет, выиграв три гейма подряд, включая гейм, который она удержала при счете 4:4, отыграв семь брейк-пойнтов. Победитель партии определился на тай-брейке. Ли повела в середине тай-брейка, но первая ракетка турнира выиграла четыре из последних пяти очков, а вместе с тем и сет — 7:6.
В начале второго сета Соболенко сделала два брейка подряд, но при этом отдала одну свою подачу. Арина повела 3:1 и сохранила преимущество в два гейма до конца партии — 6:4. После игры первая ракетка признала, что показала далеко не лучший теннис, но была довольна, что боролась.
В третьем раунде ей предстоит встретиться с еще одной американкой — 72-й ракеткой Кэти Макнэлли. Арина Соболенко стремится защитить титул в Майами и сделать «Солнечный дубль», ведь она недавно победила в Индиан-Уэллсе.
