Магнитная буря уровня G3 вызвала полярное сияние в Подмосковье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночью 21 марта на Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, на фоне которой жители ряда регионов России могли наблюдать полярные сияния.
«Магнитную бурю сопровождали полярные сияния, их было видно даже в Московской, Владимирской и Смоленской областях», — заявил эксперт.
Как сообщил Леус, возмущение продолжается до сих пор, а пик ожидается в первой половине субботы. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.
Добавим, что уровень G3 по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений может вызывать перебои в работе энергетических систем, спутниковой и радиосвязи.