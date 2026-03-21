МАК займётся расследованием аварийной посадки Ан-2 под Волгоградом

Межгосударственный авиационный комитет займётся расследованием жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Камышине Волгоградской области 20 марта. Эксперты отнесли произошедшее к аварии.
— Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации, — сообщили в федеральном авиационном агентстве.
Специалисты намерены установить причины произошедшего и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Отметим, как ранее сообщала редакция, воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и врезалось в деревья. В момент аварии в салоне находились двое пилотов. По официальным данным, они не пострадали, при этом сам самолёт получил серьёзные повреждения.
Фото: Южная транспортная прокуратура.