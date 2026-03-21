Эксперт Голубева рассказала, могут ли наказать работника за внешний вид

Работодатель может установить требования к внешнему виду сотрудников, но применить дисциплинарное взыскание за их нарушение можно только в том случае, если правила официально закреплены в локальных актах, а работник ознакомлен с ними под подпись. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
Эксперт подчеркнула, что это особенно важно в случаях, когда несоблюдение требований к внешнему виду может нанести ущерб репутации организации или службы.
При этом, если требования к внешнему виду не закреплены официально и не доведены до работников в установленном порядке, привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности исключительно из-за его одежды или внешнего вида нельзя. В таком случае речь идет лишь о корпоративных рекомендациях, а не об обязательных нормах, нарушение которых влечет санкции.
— Если требования к внешнему виду или дресс-коду закреплены в локальных нормативных актах организации — например, в правилах внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции или корпоративном регламенте — и работник был с ними ознакомлен под подпись, их несоблюдение может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, — отметила Голубева в беседе с ТАСС.
