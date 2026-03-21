Обвиняемых по делу о хищениях на оборонном заводе в Перми оставили в СИЗО

Следователь в своём ходатайстве сообщила, что в 2022 году завод получил от Минпромторга РФ субсидию в 1 миллиард рублей на реновацию производственной линии. Волчек договорился с первым замгендиректора предприятия Сергеем Мезенцевым и неустановленными сотрудниками завода о заключении контракта на поставки оборудования с компанией «Стантроникс», у которой, как прозвучало на суде, не было надлежащего опыта и компетанций для такой деятельности. С фирмой заключили восемь госконтрактов на сумму 877 миллионов рублей. По версии следствия, подельники похитили через вывод денег в аффилированные ИП не менее 100 млн рублей.