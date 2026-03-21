Обвиняемых по делу о хищениях на оборонном заводе в Перми оставили в СИЗО

Суд вновь оставил обвиняемых по делу о хищениях на оборонном заводе в Перми в СИЗО, передаёт Properm.
Речь идёт о директоре по развитию инфраструктуры и капстроительству завода «Машиностроитель» Виталии Волчеке и бизнесмене Дмитрии Зайцеве. По версии следствия, сообщники с помощью фиктивных договоров на поставку оборудования похитили из бюджета Минпромторга РФ более 100 миллионов рублей. Фигурантами дела также стали первый замгендиректора завода Сергей Мезенцев и бизнесмен Андрей Рожков.
Заседание суда проходило 20 марта. Виталий Волчек частично признал свою вину. Зайцев виновным себя не считает. Им вменяют мошенничество и растрата миллиарда из бюджета Минпромторга РФ.
Следователь в своём ходатайстве сообщила, что в 2022 году завод получил от Минпромторга РФ субсидию в 1 миллиард рублей на реновацию производственной линии. Волчек договорился с первым замгендиректора предприятия Сергеем Мезенцевым и неустановленными сотрудниками завода о заключении контракта на поставки оборудования с компанией «Стантроникс», у которой, как прозвучало на суде, не было надлежащего опыта и компетанций для такой деятельности. С фирмой заключили восемь госконтрактов на сумму 877 миллионов рублей. По версии следствия, подельники похитили через вывод денег в аффилированные ИП не менее 100 млн рублей.
Следователь ФСБ попросила продлить Волчеку и Зайцеву срок нахождения в СИЗО до 21 мая. Она подчеркнула, что преступление было направлено на подрыв обороноспособности страны. Адвокаты выступили за домашний арест или залог. Супруга Волчека рассказала, что в СИЗО у него ухудшилось состояние здоровья. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил обвиняемых в СИЗО еще на два месяца.
Двоим другим фигурантам дела, Сергею Мезенцеву и бизнесмену Андрею Рожкову, срок содержания под стражей ранее тоже продлили — до 21 мая. Сейчас следователи проводят технические экспертизы поставленного без сертификатов на пермский завод оборудования.