Труба зовет. ЖКХ-эксперт отвечает на самые больные вопросы читателей

Всегда, когда в редакции «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" проходит прямая линия с юристом, руководителем Центра содействия развития ЖКХ на территории Волгоградской области, звонков поступает много. Так было и в ходе очередной встречи. Перед вами — ответы на самые острые вопросы.
Почему перестали носить платёжки?
Кто должен приносить платёжки? Раньше их разносили по почтовым ящикам, а теперь где искать концы? Я хочу получать квитанцию на бумажном носителе, и мои соседи тоже. Почему за платёжками я должен ходить в ИВЦ? Александр Владимирович, Волгоград.
— Проблема, вероятно, возникла из-за изменения порядка доставки платёжных документов, изготавливаемых АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Первично необходимо обратиться к ним и к исполнителям услуг, в чьих интересах действует платёжный агент. Мы со своей стороны, учитывая системность проблемы, попробуем помочь. Свяжемся с вами дополнительно.
Я старшая по дому, и мне приходится постоянно бороться с УК за чистоту контейнерной площадки. Площадка обслуживает семь домов, это около 250 квартир, люди исправно платят, и на эти деньги уж точно можно нанять дворника, чтобы всегда был порядок. Руководство УК нас не слышит. Людмила Федоровна, Волгоград.
— Необходимо выяснить, кому принадлежит контейнерная площадка, кто отвечает за её содержание. Органом местного самоуправления ведётся реестр контейнерных площадок — он размещён на сайте администрации Волгограда.
Вопрос требует изучения, попробуем вам помочь в рамках взаимодействия с управляющей организацией.
Откуда в квартире запах?
В моей квартире заменили половину стояка канализации, и с тех пор не удаётся избавиться от жуткого запаха, который пропитал все комнаты. Пятый год не могу решить проблему. Ощущение, что запах идёт из-под пола. В ЖЭУ утверждают, что это конденсат. Что делать? Татьяна Барышева, Урюпинск.
— Конечно, конденсат не может иметь такой запах. Вам заменили часть стояка системы водоотведения. Можно предположить, что так называемый свищ расположен на незаменённом участке и является источником неприятного запаха. Первоначально необходимо обратиться в управляющую организацию с требованием заменить участок стояка в перекрытии. Если откажут, то надо обращаться в Госжилнадзор. В любом случае вы можете после получения ответа от управляющей организации обратиться к нам в общественную приёмную по адресу: Волгоград, ул. Голубинская, д. 1, телефон для записи: 35−27−31. Совместно решим, что делать.
У меня в квартире на протяжении нескольких последних лет царит постоянный холод, в угловой комнате 15−16 градусов. Обращались в УК, там составляли акты, но реакции хватает ровно на сутки — потом всё возвращается на круги своя. Николай Иванович, Волгоград.
— Я постараюсь выяснить в вашей управляющей и ресурсоснабжающей организациях, в чём причина системного нарушения температурного режима. Потом свяжусь с вами и сообщу о результатах.
В декабре получила платёжку за воду с непонятными цифрами (у меня нет счётчика, плачу по нормативу). Знаю, что сейчас увеличился повышающий коэффициент за воду у тех, кто платит по нормативу, но почему мне сделали доначисление за декабрь? Ведь тогда вроде бы ещё были старые расценки. В УК говорят, что это была корректировка повышающего коэффициента. Зинаида Николаевна, Волгоград.
— Увеличение повышающего коэффициента на воду произошло с 27 декабря 2025 г. Таким образом, с 1 по 27 декабря такой коэффициент вам рассчитывали исходя из величины 1,5, а с 28 декабря — из величины 3. Именно этим может быть обусловлено наличие в платёжном документе за декабрь 2025 г. двух цифр повышающего коэффициента.
Но речь может идти и о перерасчёте платы за воду и содержание общего имущества. Именно в первом квартале года этот платёж корректируется, если в течение года плата начислялась по нормативу или по средней величине потребления. Точный ответ можно дать, только если вы предоставите в редакцию платёжный документ. И настоятельно советую установить прибор учёта на холодную воду — платить будете меньше.
Как быть, если трубы обогревают улицу?
Я живу в многоквартирном доме. Мы, жильцы, беспокоимся, что трубопроводы отопления и горячего водоснабжения в нашем подвале проложены без теплоизоляции и фактически обогревают улицу. Кто и за чей счёт должен производить восстановление теплоизоляции? И второй вопрос: должна ли УК периодически проверять системы отопления на предмет соответствия проектной документации и выявления незаконных переустройств? Порой люди делают ремонт, меняют батареи, и вся система отопления разбалансируется. Третье, что беспокоит: в нашем доме есть лифты, в кабинах смонтированы стенды с рекламой. Кто получает от неё прибыль и кто контролирует, куда она направляется? Валерий, Волгоград.
— Давайте разберёмся по порядку. Работы по восстановлению теплоизоляции входят в программу капитального ремонта. Если жители хотят решить проблему более оперативно, то решением общего собрания они могут направить собранные на текущий ремонт средства на восстановление изоляции трубопроводов. Помимо этого, доказав, что требуется капитальный ремонт в более ранние сроки, можно инициировать процедуру изменения его сроков для ремонта системы теплоснабжения, равно как воспользоваться правом изменить способ формирования накоплений на капремонт, открыв для этого собственный счёт дома, и провести его в более ранние сроки.
По второму вопросу: бывает, конечно, что жильцы самовольно меняют конфигурацию системы отопления, устанавливают дополнительные отопительные приборы, тем самым нарушая баланс, заложенный в проекте. Управляющая организация дважды в год по закону обязана проводить осмотр общего имущества, в том числе и системы теплоснабжения, заходя в каждую квартиру. Стояки и ответвления — это общедомовое имущество, и за него несёт ответственность УК. К общему имуществу могут относиться и отопительные приборы (батареи, радиаторы и т. п.), если на ответвлении от стояка стоит устройство, позволяющее отключить отопительный прибор без отключения всей системы. За несанкционированные изменения в конфигурации систем отопления собственник несёт ответственность. Если такое обнаружится, сначала УК должна выдать предписание о приведении системы в первоначальное состояние, а при его игнорировании — подать иск о понуждении выполнить такие работы.
Что касается рекламы в лифтах, то здесь надо отталкиваться от условий договора собственников с УК. Часто там прописывается пункт, согласно которому УК вправе заключать такие соглашения об использовании общего имущества. Однако такое положение договора будет действовать, если договор утверждён более чем ⅔ голосов от общего числа голосов собственников этого дома.
В противном случае решение о порядке использования общего имущества принимается только решением общего собрания собственников, а равно советом дома, если собрание ему делегировало такое право. Судьба полученных средств определяется решением общего собрания собственников (⅔ голосов). Для начала советую обратиться в УО и запросить договор, на основании которого происходит размещение рекламы в ваших лифтах. То же самое касается и фасадов, стендов на стенах дома, а также крыш. Исключение составляют операторы связи — они размещают своё оборудование без решения собрания собственников и бесплатно. Но и здесь всё не так просто: существует определённый порядок размещения сетей, и, если он нарушен, в том числе отсутствует их маркировка, возможен демонтаж в установленном законом порядке. Обратите внимание, что в системе ГИС ЖКХ в обязательном порядке УК обязана разместить информацию (договоры) об использовании общего имущества.
Куда обращаться с жалобой на УК.
В Госжилнадзор. Отправляйте через систему ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично.
Жителям Волгограда можно обратиться в департамент ЖКХ и ТЭК администрации города (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39а).
В Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово обращайтесь в администрации городских округов; по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию Госжилнадзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39а).
Горячая линия Госжилнадзора: телефон (8442) 35−21−98.