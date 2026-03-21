От сбора шишек до искусственного интеллекта: как восстанавливают леса в РФ

«Меняется климатическая повестка, и, соответственно, там, где раньше было холодно, становится намного теплее, и лес растет другой породы. В Северо-Западном округе обычно росла в основном елка, а сейчас она больше на севере, где холоднее. А взамен будут появляться дуб и береза. В Северо-Кавказском округе у нас стоит вопрос продуктивности лесов, то есть там бук и граб оказались под угрозой, в Южном округе это сосна и дуб», — рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.