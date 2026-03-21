От сбора шишек до искусственного интеллекта: как восстанавливают леса в РФ

С детства мы знаем, насколько важны леса для экологии всей планеты и для каждого отдельного человека. Деревья производят кислород, очищают воздух от пыли и вредных газов, а летом могут укрыть от жары. Напомнить людям о том, как важно беречь их, призван Международный день лесов, который ежегодно отмечают 21 марта. Сохранять «зеленые легкие» России помогает национальный проект «Экологическое благополучие».
Подробнее о том, как с помощью спутников, дронов и искусственного интеллекта леса защищают от пожаров, что такое «Сад памяти» и для чего лесники собирают шишки, — в нашем материале.
Внимание на высоком уровне.
Леса занимают почти половину территории России — это 1,2 млрд гектаров, больше, чем в любой другой стране мира. Для их сохранения важно учитывать много нюансов: например, что природный состав лесов в некоторых регионах не постоянный.
«Меняется климатическая повестка, и, соответственно, там, где раньше было холодно, становится намного теплее, и лес растет другой породы. В Северо-Западном округе обычно росла в основном елка, а сейчас она больше на севере, где холоднее. А взамен будут появляться дуб и береза. В Северо-Кавказском округе у нас стоит вопрос продуктивности лесов, то есть там бук и граб оказались под угрозой, в Южном округе это сосна и дуб», — рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
Александр Козлов отметил, что изменение климата отразилось и на географии лесных пожаров. В северных регионах чаще случаются зной и засуха, что провоцирует природные очаги возгорания.
«Особенно явно это видно в Якутии. Очевидно, что на это влияет изменение климата. У нас это все фиксируется, спутники нам помогают, работаем через “Роскосмос”», — доложил Александр Козлов главе государства.
По нацпроекту «Экологическое благополучие» в лесничествах обновляют технику и оборудование, которое, в частности, помогает бороться с огнем. Одновременно развивают лесные питомники и семеноводческие центры. С 2021 года в нашей стране ежегодно высаживают больше деревьев, чем теряют из-за лесных пожаров. Только в прошлом году, например, по всей России саженцы высадили на 1,3 млн гектаров.
Кстати, заботой о зеленых массивах и высадкой саженцев в России занимаются не только сотрудники лесничеств, но и волонтеры.
Искусственный интеллект для актуальных задач.
Подготовка к пожароопасному сезону сейчас идет во всех регионах России. В лесничествах ремонтируют лесопожарную и лесохозяйственную технику, прочищают минерализованные полосы, предотвращающие распространение огня, а также проводят учения. Контролировать ситуацию людям помогают дроны и системы мониторинга с искусственным интеллектом.
В Саратовской области к борьбе с лесными пожарами полностью готовы уже 17 лесхозов. Для быстрой ликвидации возгораний сформировали 25 групп — всего более 250 человек, которых снабдили техникой и спецоборудованием.
Профилактикой и выявлением нарушений в лесах региона будут заниматься 25 мобильных наземных групп. В помощь каждой из них выделен беспилотник — дроны осматривают труднодоступные участки, где из-за оврагов или густой растительности пожар сложно заметить с земли.
Подробнее о подготовке к пожароопасному сезону рассказал директор Красноармейского лесхоза Вячеслав Гурылев: «У нас сформирована мобильная группа из 15 человек. В нее входят тракторист, бригадир, 3 водителя и 10 лесных пожарных. Противопожарную технику подготовили к эксплуатации: провели техосмотр и, где требовалось, отремонтировали. Помимо этого, проверили исправность трех камер видеонаблюдения с системой “Лесохранитель”, работающих в Красноармейском лесничестве».
Сейчас в регионе установлено 40 видеокамер с системой дистанционного мониторинга на основе искусственного интеллекта. По нацпроекту «Экологическое благополучие» скоро закупят еще пять таких устройств.
«Видеокамеры планируется установить до конца года в Балтайском, Калининском, Красноармейском, Новобурасском и Романовском районах», — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Специальное программное обеспечение позволяет наблюдать за происходящим вокруг, делая каждые 10−12 минут оборот на 360 градусов. В случае тревоги устройство автоматически передает точные координаты возгорания в диспетчерские службы.
Отметим, что российский «Лесохранитель» — крупнейшая в мире система дистанционного мониторинга. Ей нет равных по числу используемых видеокамер. Сегодня их работает уже более 3300. Камеры не только моментально передают диспетчеру сигнал о возгорании с точными координатами, но и помогают следить за тем, как ведется тушение.
Семена к новому сезону.
Еще одна забота лесхозов — подготовить семена деревьев и кустарников к новому сезону лесовосстановительных работ. В Липецкой области в прошлом году заготовили более 74 кг семян сосны обыкновенной. У 15 кг — улучшенные наследственные свойства: они устойчивее к засухе, болезням и вредителям.
«Эта работа начинается с наступлением морозов. Наши сотрудники вручную собирают шишки в лесу или на специальных лесосеменных плантациях. Собранный урожай отвозим в Куликовский лесхоз на шишкосушилку, где отделяют семена», — рассказал директор Добровольского лесхоза Геннадий Забабурин.
Такой шишкосушильный комплекс единственный в регионе. В сутки он может обработать 1,8 тонны шишек. Отсюда готовые к посеву семена отправляют на анализ в Центр защиты леса Тульской области. Там специалисты проверяют, насколько они жизнеспособны.
Получив положительное заключение, сотрудники лесхозов закладывают семена сосны в заготовленные снеговые бурты. Эта процедура называется стратификацией. Кучи снега, в которые помещают семена, спрессовывают и укрывают теплоизоляционными материалами, чтобы скорее появились ростки. Проросшие семена будут хранить так до начала весенних работ.
Деревья особого значения.
Забота о лесе для многих жителей нашей страны также стала способом почтить память погибших фронтовиков. В поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» проходит акция «Сад памяти», в которой участвуют многие россияне и жители других стран. Каждый год они ставят перед собой цель общими усилиями высадить 27 млн деревьев в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году в честь 80-летия Победы 500 тыс. волонтеров в 83 странах высадили свыше 30 млн деревьев.
В Красноярском крае в 2025 году «Сад памяти» объединил более 10 тыс. человек. Жители региона вместе с лесными работниками посадили во всех муниципальных округах почти 400 тыс. деревьев и кустарников.
«Для жителей региона участие в акции “Сад памяти” стало доброй традицией. Ежегодно тысячи наших земляков присоединяются к нам, высаживая деревья и кустарники в память о защитниках Отечества. Участие в подобных мероприятиях — это не только дань уважения героям, но и значимый вклад в будущее региона и страны, укрепление связи между поколениями и активное содействие восстановлению лесов России и Красноярского края. В этом году планируем высадить около 20 тысяч саженцев», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.
Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт сад-памяти.рф, найти на карте свой регион, кликнуть по ближайшей географической точке и зарегистрироваться на мероприятие, весь инвентарь выдадут на месте.
А мы напоминаем, что работа по национальному проекту «Экологическое благополучие» идет сразу в нескольких направлениях: сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия, а также расчистка водоемов, ликвидация свалок и создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов.