Ситуация под контролем: Глава Россельхознадзора оценил борьбу с пастереллезом в Новосибирской области

В Россельхознадзоре сообщили о скором завершении мер по пастереллезу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ситуация с распространением пастереллеза в Новосибирской области находится под контролем. Как уточнил руководитель ведомства с разговоре с журналистами, комплекс ветеринарных мероприятий будет завершен в ближайшие дни.

Данкверт назвал принятые меры вынужденными и достаточно жесткими, но необходимыми для локализации заболевания.

«Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее можно это производство будет начинать», — подчеркнул он.

Одной из главных причин распространения инфекции глава Россельхознадзора назвал нелегальное перемещение скота. В будущем многое будет зависеть от самих владельцев животных и соблюдения ими правил, уточнил он.

Напомним, из-за вспышки болезни среди животных на территории Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, также с начала года зафиксировано более 50 очагов бешенства. В очагах инфекции было проведено изъятие скота.

Ранее Данкверт в разговоре с KP.RU объяснил, почему не стали лечить больной скот, а сразу применили жесткие меры. Глава Россельхознадзора рассказал, что пастереллез в той форме, которая распространилась в регионе, в сочетании с другими инфекциями крайне заразен.