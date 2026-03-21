В Нанайском районе Хабаровского края увековечат память участников СВО

В этом году в селе Маяк Нанайского района Хабаровского края приступят к созданию мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», проект «Памятник бойцам СВО» будет реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Инициатива создания мемориала исходила от самих жителей села. В 2025 году объект набрал наибольшее число голосов во всероссийском онлайн‑голосовании на платформе «Госуслуги. Решаем вместе»: идею поддержали 227 сельчан. Это подчеркивает особую значимость проекта для местного сообщества — он станет не просто архитектурным решением, а народной инициативой, отражающей благодарность и память земляков.
По проекту на общественной территории появится мемориальный комплекс, включающий бетонное основание, полноростовую фигуру солдата в военной форме, символизирующую мужество и стойкость защитников Отечества, и мемориальный камень с табличкой, на которой будут высечены фамилии погибших земляков.
Общая стоимость работ составит 2,59 млн рублей, из которых 2,26 млн рублей поступят из федерального бюджета.
Мемориал не только увековечит память героев, но и станет местом проведения патриотических мероприятий, школьных экскурсий и церемоний возложения цветов в памятные даты.