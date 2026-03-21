В Нанайском районе Хабаровского края увековечат память участников СВО

Инициатива создания мемориала исходила от самих жителей села. В 2025 году объект набрал наибольшее число голосов во всероссийском онлайн‑голосовании на платформе «Госуслуги. Решаем вместе»: идею поддержали 227 сельчан. Это подчеркивает особую значимость проекта для местного сообщества — он станет не просто архитектурным решением, а народной инициативой, отражающей благодарность и память земляков.