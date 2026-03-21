Губернатор Гусев сообщил об уничтожении семи БПЛА в четырех районах Воронежской области

Минувшей ночью ряд муниципалитетов подвергся беспилотной атаке.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги работы сил ПВО в регионе в течение прошедшей ночи. По его данным, минувшей ночью ряд муниципалитетов подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона рассказал, что за ночь в небе над четырьмя районами было в общей сложности ликвидировано семь неприятельских БПЛА. Благодаря действиям средств противовоздушной обороны, инцидентов на земле удалось избежать. Согласно предварительным данным, разрушений объектов инфраструктуры или жилых домов нет, а также никто из жителей не пострадал.

Сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в Бутурлиновском и Россошанском районах. Всего же, по данным Минобороны РФ, над территорий России было сбито 283 украинских БПЛА.

