Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Каролины» Никишин был объявлен второй звездой дня в НХЛ

Хоккеист из России Александр Никишин, играющий за «Каролину», помог своей команде победить в матче против «Торонто» и был объявлен второй звездой игрового дня, заявила пресс-служба НХЛ.

«Каролине» удалось забить 4 шайбы, «Торонто» отправили в ворота 3. Шайба, которую Никишин забросил в овертайме, стала решающей.

Как заявили в пресс-службе, первой звездой стал Натан Маккиннон из «Колорадо», сделавший 3 результативные передачи в игре против «Чикаго», в которой гол забил другой россиянин, Валерий Ничушкин.

Вратарь Логан Томпсон, играющий за «Вашингтон», стал третьей звездой.

