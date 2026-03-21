Игрок «Каролины» Никишин был объявлен второй звездой дня в НХЛ

Хоккеист из России Александр Никишин, играющий за «Каролину», помог своей команде победить в матче против «Торонто» и был объявлен второй звездой игрового дня, заявила пресс-служба НХЛ.
«Каролине» удалось забить 4 шайбы, «Торонто» отправили в ворота 3. Шайба, которую Никишин забросил в овертайме, стала решающей.
Как заявили в пресс-службе, первой звездой стал Натан Маккиннон из «Колорадо», сделавший 3 результативные передачи в игре против «Чикаго», в которой гол забил другой россиянин, Валерий Ничушкин.
Вратарь Логан Томпсон, играющий за «Вашингтон», стал третьей звездой.
