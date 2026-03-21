На Радоницу в Краснодаре запустят дополнительные автобусы

В Краснодаре с 19 по 21 апреля значительно увеличат количество общественного транспорта, чтобы горожане могли комфортно добраться к местам захоронения близких. Для удобства жителей власти города вводят дополнительные временные маршруты и увеличивают число подвижного состава на существующих линиях. Всего в эти дни на линию дополнительно выйдут 15 автобусов и 42 трамвая.