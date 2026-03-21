На Радоницу в Краснодаре запустят дополнительные автобусы

В Краснодаре с 19 по 21 апреля значительно увеличат количество общественного транспорта, чтобы горожане могли комфортно добраться к местам захоронения близких. Для удобства жителей власти города вводят дополнительные временные маршруты и увеличивают число подвижного состава на существующих линиях. Всего в эти дни на линию дополнительно выйдут 15 автобусов и 42 трамвая.
«Мы увеличиваем количество общественного транспорта и корректируем маршруты, чтобы горожанам было удобнее отказаться от личных автомобилей. Это поможет избежать заторов на дорогах и снимет проблему нехватки парковок у кладбищ», — отметил мэр города Евгений Наумов.
На всех специальных маршрутах в номере появится буква «К», а на указателях будет зафиксировано название конкретного кладбища.
Временные автобусные маршруты:
№ 2К: Ул. им. Валерия Гассия — Славянское кладбище;
№ 10К: Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище;
№ 67К: Ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище;
№ 140К: Хутор Новый — Новое городское кладбище (х. Копанской).
Также планируется усиление трамвайного сообщения. Дополнительные вагоны выйдут на маршруты № 3, 7, 4К, 5К, 8К, 21К и 6К, соединяющие Славянское кладбище с Комсомольским, Юбилейным микрорайонами, а также улицами Метальникова, Димитрова и Индустриальной.
Помимо транспортного вопроса, глава Краснодара поручил привести в порядок подъездные пути к территориям захоронений — там, где это необходимо, дороги будут отгрейдированы.
Особое внимание уделят санитарному состоянию. Как сообщил директор департамента городского хозяйства Олег Шишковский, в дни Пасхи и Радоницы городские службы и «Мусороуборочная компания» перейдут на усиленный режим. Очистка территорий кладбищ, храмов и остановок будет проводиться каждые полдня.
Для обеспечения бесперебойного празднования в храмах Краснодара подготовлены дополнительные источники электропитания. На случай аварийных ситуаций в полной готовности будут дежурить 73 специализированные бригады энергетиков.
Власти города призывают краснодарцев заранее планировать поездки и по возможности пользоваться общественным транспортом в дни массовых посещений кладбищ.