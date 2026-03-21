Красноярка поверила в легкий заработок на инвестициях и потеряла 5,6 миллиона рублей

Аферисты обманули красноярку на 5,6 млн рублей. Об очередном случае кибермошенничества сообщили в краевой прокуратуре.
Работница одной из городских клиник в январе этого года зарегистрировалась в приложении «ВК Знакомства» в поисках общения. Новый знакомый быстро перевел разговор в Telegram и предложил ей легкий заработок на инвестициях.
По его словам, с ней должен был связаться опытный трейдер, а затем и его руководитель. Под диктовку «наставников» женщина зарегистрировалась на неизвестной платформе Vertastik и начала переводить деньги. Первые взносы были небольшими — 25 тысяч рублей. Увидев в приложении рост виртуальной прибыли, она продолжила «инвестировать».
Когда личные сбережения закончились, аферисты убедили ее брать кредиты и занимать у знакомых. В какой-то момент женщине пришло письмо о заморозке брокерского счета — для разблокировки требовалось оплатить «страховку». Она переводила деньги, но счет блокировали снова, требуя новых вложений. За месяц женщина лишилась 5,6 миллиона рублей.
«Я ранее слышала о различных видах мошенничества, но поверила, что таким способом действительно можно заработать. Звонившие были очень убедительны», — рассказала потерпевшая.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
