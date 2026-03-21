Шесть техногенных пожаров потушили за сутки спасатели в Ростовской области

За прошедшие сутки, 20 марта, в Ростовской области было ликвидировано шесть техногенных пожаров. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения справились с 11 загораниями сухой растительности. Также произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, где также потребовалась помощь спасателей, — перечислили в экстренном ведомстве.
Всего за сутки на вызовы выезжали 132 человека личного состава. Было задействовано 33 единицы спецтехники.
На 21 марта у спасателей запланированы профилактические работы. В 18 муниципалитетах области проведут 85 контролируемых выжиганий сухой растительности.
