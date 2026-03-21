Жилой дом превратили в рехаб: суд Магнитогорска закрыл незаконный реабилитационный центр

В Магнитогорске закрыли реабилитационный центр, который работал с нарушениями в обычном жилом доме. Проверку провела прокуратура Правобережного района после жалоб и анализа соблюдения требований к подобным учреждениям.
Как установили сотрудники надзорного ведомства, в частном доме организовали рехаб для людей в трудной жизненной ситуации, в том числе с зависимостями. При этом объект не соответствовал санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности, а условия проживания и питания вызвали вопросы у проверяющих.
По итогам проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП — за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил организации питания.
Точку в истории поставил суд. По иску прокуратуры Правобережный районный суд Магнитогорска признал деятельность автономной некоммерческой организации «Трезвение» незаконной и обязал прекратить работу центра в жилом доме.
Кроме того, собственнику напомнили, что использовать жилье нужно строго по назначению. Решение суда пока не вступило в законную силу.