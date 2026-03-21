В Волгограде отправили 6 грузовиков с неисправными тормозами на штрафстоянку

Инспекторы ГИБДД проверяют грузовики в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют техническое состояние грузовых автомобилей. Они тщательно осматривают узлы и агрегаты, чтобы выявить любые поломки, при которых запрещено ездить на машине, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Такие профилактические рейды чаще всего проводят на стационарных постах ДПС. Там есть специальные площадки, где полицейские могут безопасно и основательно оценить состояние транспорта. Один из таких постов — «Чапурниковский» в Светлоярском районе. С 16 по 19 марта 2026 года здесь проверили 54 грузовика. У шести из них обнаружили серьезные неисправности тормозной системы.

Эти машины сразу же задержали. Грузовым эвакуатором их отправили на специализированную стоянку. Водителей привлекли к административной ответственности.