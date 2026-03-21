Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Баффи — истребительницы вампиров» Николас Брендон

Актер Николас Брендон, известный по работе в сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался на 56-м году жизни. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили близкие артиста.

— С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона, — говорится в заявлении семьи актера, опубликованном в соцсети Х.

Как сообщили родственники Брендона, он скончался во сне от «естественных причин».

В 2023 году сам актер рассказал, что перенес сердечный приступ, а врачи также обнаружили у него врожденный порок сердца. Ему также был поставлен диагноз синдром конского хвоста, из-за чего он перенес несколько операций на позвоночнике.

Помимо «Баффи», Николас Брендон также принимал участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Мыслить как преступник», «Связь» и «Рождественский убийца».