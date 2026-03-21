Умер актер из «Баффи — истребительницы вампиров» Николас Брендон

Актер Николас Брендон, известный по работе в сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался на 56-м году жизни. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили близкие артиста.
— С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона, — говорится в заявлении семьи актера, опубликованном в соцсети Х.
Как сообщили родственники Брендона, он скончался во сне от «естественных причин».
В 2023 году сам актер рассказал, что перенес сердечный приступ, а врачи также обнаружили у него врожденный порок сердца. Ему также был поставлен диагноз синдром конского хвоста, из-за чего он перенес несколько операций на позвоночнике.
Помимо «Баффи», Николас Брендон также принимал участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Мыслить как преступник», «Связь» и «Рождественский убийца».