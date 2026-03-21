Под Волгоградом выявили 9 мигрантов-нарушителей

В Иловлинском районе Волгоградской области провели масштабный рейд, чтобы выявить и пресечь нарушения миграционного законодательства. В этот раз к проверкам привлекли даже беспилотные летательные аппараты, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Для повышения эффективности проверок использовали дроны, которые обследовали сельскохозяйственные угодья. Кроме того, полицейские лично посетили места работы и проживания иностранных граждан, внимательно изучая документы и условия.
По итогам проведенных мероприятий 32 иностранца доставили в подразделения полиции для дальнейших разбирательств. В отношении 9 из них составили административные протоколы за различные нарушения миграционного законодательства.