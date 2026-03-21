Глава Минздрава Беларуси сказал о доработке проекта указа об ЭКО в сжатые сроки

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев сказал о доработке проекта указа об ЭКО в сжатые сроки. Подробности приводит БелТА.
— Я убежден, что это будут максимально сжатые сроки, потому что сам проект указа проработан очень качественно, — подчеркнул глава Минздрава.
Александр Ходжаев пояснил, что это не столько доработка, сколько начало обсуждения с целевой аудиторией — Белорусским союзом женщин. Он заметил, что проект указа может быть доработан в течение 10−14 дней и передан на подпись президенту Беларуси.
Министр здравоохранения отметил, что законопроект был сделан максимально либеральным для женщин:
— Это означает максимальную ширину возможности применения процедуры к тем уязвимым категориям женщин, которые на сегодняшний день не смогли еще реализовать по каким-то причинам свою детородную функцию. Максимально будут использованы международный опыт, современные методы и оборудование.
По его словам, на совещании по новому законопроекту о проведении экстракорпорального оплодотворения глава государства еще раз обратил внимание, что вопрос стоит не в деньгах, а в том, «чтобы мы смогли удовлетворить желания всех и сделать максимально эффективным метод экстракорпорального оплодотворения для наших женщин».
