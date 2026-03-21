Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды

«24 марта с 8 до 15 часов в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, а также проведения профилактических подготовительных работ, на водоочистной станции Керчь будут проводиться работы по чистке, мойке аванкамеры», — сказано в сообщении.
В связи с данными работами возможно снижение давления воды в домах керчан. По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения для дальнейшей стабилизации водоснабжения, уточнили на предприятии.
«Полная стабилизация водоснабжения планируется ориентировочно до 00:00 25 марта», — добавили в сообщении.
Накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по развитию РК и Севастополя под руководством президента России Владимира Путина заявил, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.