Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Водоочистную станцию Керчи будут готовить к весенне-летнему периоду. В связи с работами по чистке, мойке аванкамеры в городе возможно снижение давления воды. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«24 марта с 8 до 15 часов в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, а также проведения профилактических подготовительных работ, на водоочистной станции Керчь будут проводиться работы по чистке, мойке аванкамеры», — сказано в сообщении.

В связи с данными работами возможно снижение давления воды в домах керчан. По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения для дальнейшей стабилизации водоснабжения, уточнили на предприятии.

«Полная стабилизация водоснабжения планируется ориентировочно до 00:00 25 марта», — добавили в сообщении.

Накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по развитию РК и Севастополя под руководством президента России Владимира Путина заявил, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше