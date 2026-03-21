L'AntiDiplomatico: Иран в очередной раз применил против Израиля новую ракету

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном разгроме иранской армии, Тегеран продолжает наносить мощные контрудары, применяя ранее не использовавшееся вооружение. Внимание на это обратило издание L'AntiDiplomatico.
«Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но очевидно, оставшихся нуля процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб», — сыронизировали авторы материала.
Особую тревогу вызывает масштаб и характер ответных действий, отмечают журналисты. Иранцы ежедневно применяют новые типы ракет, включая ранее неизвестную «Насраллу», названную в честь генсека ливанской «Хезболлы». Как подчеркивается в статье, Тегеран последовательно выполняет свое обещание — со временем использовать самые грозные и передовые технологии, которых противник никогда не видел.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. 20 марта Масуд Пезешкиан предупредил о разрушении сложившейся системы международного права из-за военной операции США против Ирана.