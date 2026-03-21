Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 рыбаков вышли на опасный лёд в Приморье

PrimaMedia, 21 марта. Профилактический рейд провели инспекторы ГИМС МЧС России совместно с представителями административной комиссии. На льду Амурского залива находились более 500 рыбаков, сообщила пресс-служба МЧС по Приморскому краю.

Источник: PrimaMedia.ru

«Несмотря на запрет выхода на лёд, на водоёме находились более 500 рыбаков. Инспекторы напомнили им о правилах безопасности, вручили памятки, а также выявили опасные участки», — рассказали в МЧС.

Во время патрулирования специалисты выявили опасные участки: забереги, скрытые проталины и разрушение льда, в том числе в местах впадения рек и ручьёв. Спасатели подчёркивают, что весенний лёд становится крайне нестабильным и представляет серьёзную угрозу для жизни.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, в результате повышения температуры воздуха и периодического усиления южного ветра в прибрежных водах Приморья происходит постепенное разрушение припайного льда.