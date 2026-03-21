Более 500 рыбаков вышли на опасный лёд в Приморье

«Несмотря на запрет выхода на лёд, на водоёме находились более 500 рыбаков. Инспекторы напомнили им о правилах безопасности, вручили памятки, а также выявили опасные участки», — рассказали в МЧС.
Во время патрулирования специалисты выявили опасные участки: забереги, скрытые проталины и разрушение льда, в том числе в местах впадения рек и ручьёв. Спасатели подчёркивают, что весенний лёд становится крайне нестабильным и представляет серьёзную угрозу для жизни.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, в результате повышения температуры воздуха и периодического усиления южного ветра в прибрежных водах Приморья происходит постепенное разрушение припайного льда.