Судно Jamal преодолело Ормузский пролив, маскируясь под сломанный корабль

Корабль, идентифицированный как судно под названием Jamal, смог пройти через заблокированный Ираном Ормузский пролив 20 марта. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Согласно данным отслеживания судов, в октябре 2025 года корабль сел на мель у берегов Индии. Он впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе, затем пропал и вновь был зафиксирован уже 20 марта — в Персидском заливе, после преодоления блокады. Последний раз его видели у юго‑восточного побережья Ирана.
Отмечается, что для обхода ограничений судно маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа.
Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, написала, что официальные лица Саудовской Аравии ожидают, что стоимость нефти может вырасти до 180 долларов за баррель, если ситуация вокруг Ормузского пролива не нормализуется до конца апреля.