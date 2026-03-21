Полиция провела рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Иланско-Нижнеингашском округе

В Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Масштабная проверка документов прошла в местах проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. Документы проверили у 11 человек. Всего было выявлено два нарушения миграционного законодательства по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности, а также два протокола об административных правонарушениях — о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Напомним, что накануне житель Красноярска за деньги прописал в своей квартире 22 иностранца.