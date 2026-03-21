Эксперт Бедеров назвал альтернативу полной блокировки Telegram в России

Полная блокировка мессенджера Telegram в России маловероятна, но пользователи столкнутся с еще более жесткими ограничениями работы. Об этом заявил руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
По его словам, в течение последнего года российские власти не стремились к резкой блокировке мессенджера, а последовательно ограничивали его функциональность, избегая перехода к необратимым мерам.
Как отметил Бедеров, полная блокировка Telegram может произойти, если администрация сервиса в целом откажется выполнять требования регулятора по удалению контента или если через платформу будет организовано какое-либо резонансное событие.
— На мой взгляд, полной блокировки Telegram в ближайшее время ждать не стоит как наиболее вероятного сценария, но ждать дальнейшего ужесточения — вполне реалистично, — отметил эксперт в беседе с ТАСС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram поддерживаются, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.
Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что процесс ограничения доступа к Telegram в России перешел в решающую фазу. Стабильная работа сервиса без использования VPN стала практически невозможной.