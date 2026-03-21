Минобороны сообщило об атаке БПЛА на Волгоградскую область 21 марта

Над регионом успешно отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 20 на 21 марта в Волгоградской области отразили атаку беспилотников. Военные успешно ликвидировали БПЛА, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Министерство обороны России подтвердило, что в период с 23:00 20 марта до 7:00 21 марта ПВО перехватила и уничтожила 283 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны.

Работа велась над множеством регионов, включая Брянскую, Смоленскую, Калужскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Самарскую области, а также Республики Крым, Татарстан и Московский регион.

Добавим, что в Волгоградской области почти девять часов действовал режим беспилотной опасности, а гражданским самолетам временно запретили полеты. Это были необходимые меры для обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше