Минобороны сообщило об атаке БПЛА на Волгоградскую область 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта в Волгоградской области отразили атаку беспилотников. Военные успешно ликвидировали БПЛА, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Министерство обороны России подтвердило, что в период с 23:00 20 марта до 7:00 21 марта ПВО перехватила и уничтожила 283 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны.
Работа велась над множеством регионов, включая Брянскую, Смоленскую, Калужскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Самарскую области, а также Республики Крым, Татарстан и Московский регион.
Добавим, что в Волгоградской области почти девять часов действовал режим беспилотной опасности, а гражданским самолетам временно запретили полеты. Это были необходимые меры для обеспечения безопасности.