В Евпатории наказали приезжего за дрифт возле Дворца спорта

В Евпатории за опасное вождение привлекли к ответственности жителя одного из регионов страны. 31-летний мужчина за рулем легковушки выполнял опасные маневры возле Дворца спорта и был заснят на видео. После появления кадров в соцсетях, сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя.
— Его личность оперативно установили— им оказался 31-летний житель одного из регионов России. Мужчина признал свою вину, — сообщили в МВД по РК.
В отношении приезжего составили админпротоколы по двум статьям КоАП РФ- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также нарушение правил маневрирования. Ему придется заплатить штрафы.