Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до плюс 11 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние надвигающийся с запада гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Днем в Москве — плюс 9 — плюс 11 градусов, по области — от 7 до 12 градусов тепла», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что такая температура на 4−5 градусов выше климатической нормы.
«Ветер сегодня слабый, западных направлений, со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — заключил Леус.