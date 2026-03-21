В Бельгии украинским беженцам назвали новое условие для получения пособий

В Бельгии заявили, что для получения пособий беженцы, в первую очередь переселенцы с Украины, должны посещать языковые курсы и искать работу.

Источник: Аргументы и факты

Временно перемещенные лица, которые находятся под дополнительной международной защитой, согласно новым правилам должны предпринять усилия по интеграции в общество, чтобы получать пособия, заявила министр социальной защиты Бельгии Аннелин Ван Боссюйт.

Такие требования коснутся в первую очередь беженцев с Украины. В 2025 году в Бельгию прибыли более 23 тысяч украинских граждан, которым были предоставлены пособия.

Эта категория лишится материальной поддержки государства, если не продемонстрирует готовность по интеграции в общество. Для этого беженцам необходимо посещать языковые курсы и активно заниматься поисками работы.

«Когда люди изучают язык и могут интегрироваться в общество, они вносят свой вклад», — сказала Ван Боссюйт, которую цитирует агентство Belga.

Напомним, в конце ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ФРГ наблюдается один из самых низких в ЕС показателей занятости среди украинских беженцев. По словам главы правительства, он находится на уровне ниже 30 процентов. При этом, как уточнил Мерц, в некоторых странах Евросоюза этот показатель составляет 70−80 процентов. Канцлер подчеркнул, что украинские беженцы должны работать, а не жить на пособие.

В начале марта сообщалось, что в США переселенцы с Украины граждане массово жалуются на задержания и депортации. Это касается даже тех, кто имеет действующие документы по программе предоставления убежища.

