В Бельгии украинским беженцам назвали новое условие для получения пособий

Напомним, в конце ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ФРГ наблюдается один из самых низких в ЕС показателей занятости среди украинских беженцев. По словам главы правительства, он находится на уровне ниже 30 процентов. При этом, как уточнил Мерц, в некоторых странах Евросоюза этот показатель составляет 70−80 процентов. Канцлер подчеркнул, что украинские беженцы должны работать, а не жить на пособие.