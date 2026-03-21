Минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» и вышло в плей-офф КХЛ на московское «Динамо»

Минское «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 8:2 и вышло в первом раунде плей-офф на московское «Динамо».
В матче против «Автомобилиста» хет-трик сделал Сергей Кузнецов, а Сэм Энас, ставший лучшим бомбардиром чемпионата, забросил две шайбы. Еще по голу в активе Даниила Липского, Даррена Дица и Даниила Сотишвили.
Минское «Динамо» набрало за 68 матчей 88 очков и заняло в Западной конференции второе место, пропустив вперед только ярославский «Локомотив» (98 очков). Это лучший для «зубров» результат за 18 лет их выступления в КХЛ.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минчане встретятся с московским «Динамо», у которого выиграли три матча чемпионата из четырех. Москвичи заняли в Западной конференции 7-е место.
Серия до четырех побед начнется на «Минск-Арене» 24 и 26 марта. Затем соперники переедут в Москву, где сыграют 28 и 30 марта. Если победитель после этих матчей не определиться, то серия продолжится. При необходимости игры пройдут 1, 3 и 5 апреля.
