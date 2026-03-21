В Хабаровске бросившего гранату мужчину взяли под стражу

Человека, взорвавшего гранату на улице в центре Хабаровска, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«В отношении 40-летнего жителя Охотского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений”, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ЧП произошло вечером 19 марта на улице Промышленной. По данным следствия, обвиняемый в ходе конфликта с четырьмя знакомыми жителями Хабаровска из хулиганских побуждений взорвал гранату. В результате ЧП никто не пострадал.
Проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Планируется и психолого-психиатрическая экспертиза.